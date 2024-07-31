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В Миргороде нанесен удар по пункту дислокации наемников

10:20 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар в Миргороде Полтавской области был нанесен по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, топливному складу «Полтаватопливо», произошел сильный взрыв. Об этом сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

«В направлении санатория имени Гоголя [зафиксирован] один из прилетов. Там пункт временной дислокации бандеровцев, в том числе иностранцев. [Также] пишут, что сюда был прилет — миргородский топливный склад „Полтаватопливо“. Сильный взрыв», — сказал он.

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