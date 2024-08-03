Микроавтобус взорван террористом-смертником на юге Сомали, погибли более 30 человек
16:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Микроавтобус с пассажирами взорван террористом-смертником на юге Сомали. Об этом сообщил портал GAROWE ONLINE.
По предварительным данным, имеются многочисленные жертвы.
Накануне террорист-смертник устроил взрыв у гостиницы «Бичвью» в столице страны Могадишо. В результате более 30 человек погибли и свыше 60 получили ранения разной степени тяжести.
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