Микроавтобус взорван террористом-смертником на юге Сомали, погибли более 30 человек

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микроавтобус с пассажирами взорван террористом-смертником на юге Сомали. Об этом сообщил портал GAROWE ONLINE.

По предварительным данным, имеются многочисленные жертвы.

Накануне террорист-смертник устроил взрыв у гостиницы «Бичвью» в столице страны Могадишо. В результате более 30 человек погибли и свыше 60 получили ранения разной степени тяжести.