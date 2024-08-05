Ударом «Искандера-М» уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками
09:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетное подразделение группировки войск «Запад» ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — сказал Бигма.
НОВОСТИ
- 10:20 05.08.2024
- Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный допинг-тест
- 10:05 05.08.2024
- Продажи новых автомобилей в январе — июле 2024 г. выросли на 58% — Минпромторг РФ
- 10:00 05.08.2024
- Израиль рассматривает возможность нанесения по Ирану превентивного удара — СМИ
- 09:32 05.08.2024
- Манифестанты в Британии попытались поджечь второй отель с нелегальными мигрантами — ТВ
- 09:20 05.08.2024
- Пограничникам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет
- 09:05 05.08.2024
- Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов
- 20:33 04.08.2024
- Британия вывезла из Ливана членов семей работников посольства
- 20:01 04.08.2024
- В Израиле усовершенствовали систему оповещения граждан о возникновении ЧС
- 18:07 04.08.2024
- F-16 заметили в небе над Одессой
- 15:35 04.08.2024
- США отправили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать