Ударом «Искандера-М» уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетное подразделение группировки войск «Запад» ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — сказал Бигма.