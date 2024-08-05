Израиль рассматривает возможность нанесения по Ирану превентивного удара — СМИ
10:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Израиля рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану, в случае если атака со стороны Тегерана будет неизбежной. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
По ее данным, вечером 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб. В числе участников этой встречи были министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности (контрразведка) Ронен Бар.
В ходе совещания отмечалось, что превентивные действия могут быть возможны только в случае абсолютной определенности по поводу того, что разведывательные данные о намерениях Ирана являются верными, отмечает издание.
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