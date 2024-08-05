Россияне опередили по численности всех иностранных туристов в Монголии за январь — июль
10:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане России чаще всего среди иностранных туристов приезжали в Монголию за первые семь месяцев текущего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта, туризма и молодежи.
«Число зарубежных туристов в Монголии на начало августа текущего года составило 139 502. Из них 120 412 — граждане РФ, 109 584 — КНР, 108 295 — Южной Кореи. Они значительно опережают по численности туристов из Казахстана (16 465), Японии (12 485) и США (10 587)», — отметили в ведомстве.
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