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ФСБ задержала агента спецслужб Украины, планировавшего теракт в Запорожской области

11:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Российской Федерации, планировавшего совершить теракт по заданию спецслужб Украины в отношении должностных лиц администрации Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Запорожской области задержан житель региона, который инициативно осуществлял посредством Telegram и Threema сбор и передачу украинской стороне сведений в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. Впоследствии по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

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