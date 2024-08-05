Санду и ее партия сдают Молдавию в энергетическое рабство Румынии — Шор
13:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Майя Санду намерена сдать Молдавию в энергетическое рабство Румынии. С таким обвинением выступил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«План Санду — сдать Молдову в энергетическое рабство Румынии. Свою „сделку века“ они хотят завершить к 2029 году. Это взвинтит цены на электричество. Куда больше?!» — написал Шор в своем телеграм-канале. Он предупредил, что рост цен на электричество приведет к росту цен на другие товары и услуги.
«Все подорожает в разы! Окончательно загнется наш малый и средний бизнес. Еще больше людей сбежит за рубеж. Ровно об этом представители блока „Победа“ сегодня говорили на встречах со сторонниками по всей стране. Еще один факт. В Румынии тарифы на электроэнергию на порядок выше, чем в Молдове. Помните, чем закончилась история закупок у них голубого топлива? Так же будет и с электроэнергией», — добавил Шор.
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