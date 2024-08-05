Китай испытал поезд на магнитной подушке, развивающий скорость до 1 тыс. км/ч
18:40 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) испытала поезд на магнитной подушке, способный развивать в вакуумной трубе скорость до 1 тыс. км/ч. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его сведениям, тесты прошли в городе Датун (провинция Шаньси) на севере страны. Они продемонстрировали, что пассажирский состав в ходе движения сохраняет устойчивость и безопасен при торможении.
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