США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов — Остин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также дополнительной авиации. Об этом заявил во вторник по итогам американо-австралийских переговоров в формате «два плюс два» министр обороны США Ллойд Остин.

«Для сохранения присутствия нашей авианосной ударной группы на Ближнем Востоке я приказал кораблю „Авраам Линкольн“ заменить позднее в этом месяце корабль „Теодор Рузвельт“. Я также приказал направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет. И я приказал направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления нашего потенциала по поддержке с воздуха в целях обороны, — сказал он на пресс-конференции в Аннаполисе (штат Мэриленд). — Это изменение расстановки сил дополняет имеющийся у нас широкий спектр средств в регионе, и мы сохраняем готовность к скорейшему развертыванию с целью реагирования на меняющиеся угрозы нашей безопасности, нашим партнерам или интересам».