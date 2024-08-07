Пропавший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот и пассажир погибли

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе. Пилот и пассажир погибли, сообщили в ЕДДС края.

«Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 км от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется», — сообщает единый диспетчерский центр.