Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области — Собянин
15:34 07.08.2024
Российская столица готова принять на лечение граждан, которые пострадали в результате боевых действий в Курской области. «В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей, - написл мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале. - Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве. Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы».
Как уже сообщала «НГ», на границе РФ и Украины уже вторые сутки, с 6 августа, продолжаются боестолкновения, а Курская область подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин 7 августа назвал «масштабной провокацией киевского режима» боестолкновения на границе в Курской области. Во время совещания с членами кабмина глава РФ рассказал, что поговорил с врио главы региона Алексеем Смирновым и поручил правительству оказать помощь пострадавшему населению.
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