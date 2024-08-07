Турпоток по России в I полугодии 2024 г. вырос почти на 12%
16:12 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристический поток по России в первой половине 2024 года увеличился почти на 12% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 39 млн поездок, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«За первое полугодие совершено 39 млн турпоездок. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году», — сказал министр.
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