Турпоток по России в I полугодии 2024 г. вырос почти на 12%

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток по России в первой половине 2024 года увеличился почти на 12% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 39 млн поездок, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«За первое полугодие совершено 39 млн турпоездок. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году», — сказал министр.