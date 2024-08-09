Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине, пострадавших нет

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шебекино Белгородской области подверглось атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара четырех беспилотников по многоквартирному дому произошел пожар в нескольких квартирах, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах», — написал он.