0
0
130
НОВОСТИ

Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине, пострадавших нет

10:05 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шебекино Белгородской области подверглось атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара четырех беспилотников по многоквартирному дому произошел пожар в нескольких квартирах, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 09.08.2024
Махинации с выводом за рубеж свыше 3,5 млрд рублей выявили в Карачаево-Черкесии
0
99
10:20 09.08.2024
США и Британия нанесли очередную серию ударов по йеменской Ходейде — Al Masirah
0
113
10:12 09.08.2024
Сенатор призвала оставить английские надписи на алтайских дорожных указателях ради туристов
0
118
10:00 09.08.2024
Семь безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожено за ночь
0
151
09:32 09.08.2024
Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины сообщил, что она вернется на родину после выборов
0
179
09:20 09.08.2024
Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области
0
243
09:05 09.08.2024
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников над Россией
0
220
09:00 09.08.2024
Жителей четырех населенных пунктов в Липецкой области эвакуируют
0
249
22:20 08.08.2024
Белый дом об ударах ВСУ по Курской области: Да, это соответствует нашей политике
0
830
21:10 08.08.2024
Иностранные банки смогут открывать филиалы в РФ, но без права открывать вклады для населения и компаний
0
753

Возврат к списку