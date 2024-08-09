ХАМАС потребовало освободить одного из лидеров ФАТХ и главу НФОП для сделки с Израилем
16:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение ХАМАС передало посредникам свои условия для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа с Израилем, они включают требование об освобождении ряда видных палестинских деятелей, находящихся в тюрьмах. Об этом сообщил египетский портал Al-Youm as-Sabia.
По информации его источников в ХАМАС, речь прежде всего идет об одном из лидеров движения ФАТХ Марване Баргути и генеральном секретаре Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмеде Саадате. Источник отмечает, что требование об освобождении данных заключенных следует рассматривать как «стремление ХАМАС добиться национального единства» среди палестинцев.
Портал утверждает, что в качестве еще одного условия сделки радикалы выдвинули освобождение «всех лидеров палестинских движений, арестованных под надуманными предлогами и удерживаемых в израильских тюрьмах десятилетиями», а также всех задержанных женщин и несовершеннолетних, особенно тех, кто был арестован после 7 октября 2023 года. ХАМАС, подчеркнул источник Al-Youm as-Sabia, заинтересовано в продолжении переговоров с Израилем, но «при условии наличия у другой стороны реальной политической воли» и в случае, если власти еврейского государства уполномочат членов делегации принять участие в консультациях и заключить соглашение.
Марван Баргути находится в заключении с 2004 года, израильский суд приговорил его к пяти пожизненным срокам по обвинению в убийстве пяти человек посредством организации терактов. Ахмед Саадат был осужден на 30 лет в 2008 году, ему вменяется в вину организация убийства министра туризма Израиля Рехавама Зеэви в Иерусалиме в 2001 году.
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