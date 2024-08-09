Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее, по данным сервиса «Сбой.РФ», в работе мессенджера фиксировались сбои.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — говорится в сообщении.