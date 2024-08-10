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Более 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области временно переселены в безопасные места

18:36 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб помог временно переселить более 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области в более безопасные места. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.

«В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей данных районов в безопасные места. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тыс. человек», — сказал он.

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