В Беловском районе Курской области ситуация стабильная, но напряженная - глава района
10:15 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вместе с представителями администрации Курской области нахожусь на центральной площади Слободы Белой. К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная», — сказал он в видеообращении.
Глава района призвал жителей соблюдать спокойствие. Граждан, которые покинули территорию Беловского района, Волобуев попросил остаться в тех местах, куда они прибыли. «Кто хочет покинуть территорию, обращайтесь к главам сельских советов, администрацию Беловского района, звоните по телефону 112. Будут предоставлены администрацией Курской области автобусы и все жители будут вывезены в пункты временного размещения», — добавил он.
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