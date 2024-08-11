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В Беловском районе Курской области ситуация стабильная, но напряженная - глава района

10:15 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Беловском районе Курской области после захода украинских диверсионно-разведывательных групп, стабильная, но напряженная. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Николай Волобуев.

«Вместе с представителями администрации Курской области нахожусь на центральной площади Слободы Белой. К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная», — сказал он в видеообращении.

Глава района призвал жителей соблюдать спокойствие. Граждан, которые покинули территорию Беловского района, Волобуев попросил остаться в тех местах, куда они прибыли. «Кто хочет покинуть территорию, обращайтесь к главам сельских советов, администрацию Беловского района, звоните по телефону 112. Будут предоставлены администрацией Курской области автобусы и все жители будут вывезены в пункты временного размещения», — добавил он.



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