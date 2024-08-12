Удар беспилотника по ЗАЭС не отразился на ядерной безопасности - МАГАТЭ
08:25 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что удар беспилотника по Запорожской АЭС не отразился на ядерной безопасности объекта.
«Влияния на ядерную безопасность нет», — говорится в публикации на сайте организации.
Эксперты организации на станции запросили доступ к атакованной градирне, чтобы оценить ущерб. В агентстве отметили, что две градирни станции находятся за ее периметром и удар по ним не отразится напрямую на шести энергоблоках ЗАЭС. Однако пожар от любого такого удара может представлять угрозу.
«Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно», — заявил Гросси, не указывая виновную в атаке сторону.
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