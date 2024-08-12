Средства ПВО уничтожили за ночь 18 БПЛА над российскими регионами

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО уничтожили в течение ночи 18 беспилотников над Курской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 18 БПЛА самолетного типа: 11 — над Курской, 5 — над Белгородской и 2 — над Воронежской областями», — отметили в ведомстве.