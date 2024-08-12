Военные делегации 83 государств примут участие в форуме «Армия-2024» — МО РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные военные делегации 83 государств примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщили в Минобороны РФ.

«Участие в форуме примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай. В работе форума участвуют представители более 120 иностранных компаний», — говорится в сообщении.