Военные делегации 83 государств примут участие в форуме «Армия-2024» — МО РФ
10:05 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальные военные делегации 83 государств примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщили в Минобороны РФ.
«Участие в форуме примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай. В работе форума участвуют представители более 120 иностранных компаний», — говорится в сообщении.
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