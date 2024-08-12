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В штабах ВСУ не хватает людей из-за решения Сырского отправить их на фронт

12:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка работников наблюдается в штабах различных частей и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за решения главнокомандующего Александра Сырского направить штабистов на передовую. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванного военного делопроизводителя армии страны.

«По указанию Сырского все тыловики должны съездить на фронт хотя бы на одну ротацию. Поэтому сейчас людей в штабах реально не хватает. Штабисты не успевают прорабатывать все рапорты, поэтому некоторые из них теряются», — приводит издание слова источника.

В конце марта Сырский утверждал, что после проведенного армейским руководством пересмотра численности частей, не участвовавших в боях, на фронт удалось направить «тысячи военнослужащих». Позднее начальник главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявил, что штат Генштаба сократят на 60% в рамках мероприятий по оптимизации и реформированию. По его словам, за счет высвобождающегося личного состава доукомплектуют в том числе боевые воинские части.

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