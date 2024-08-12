43% россиян не готовы платить больше 100 тыс. руб. в год за обучение ребенка в вузе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины опрошенных россиян хотели бы, чтобы их дети продолжили обучение в вузе, в то время как 40% выбирают уровень среднего профессионального образования. При этом в 2024 году на 12 процентных пунктов увеличилась доля респондентов, ограничивающих траты на образование ребенка суммой до 100 тыс. рублей в год, свидетельствуют результаты опроса «Почта банка» (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно опросу, за год снизилось число опрошенных, готовых платить за образование свыше 300 тыс. рублей в год. Так, в прошлом году показатель был на уровне 13%, в этом году — лишь 10% респондентов выразили готовность платить свыше 300 тыс. рублей. При этом в прошлом году, всего 31% опрошенных ограничивали траты на обучение ребенка в вузе суммой до 100 тыс. рублей, в этом году доля таких респондентов составила 43%.

Еще 30% опрошенных отметили, что готовы ежегодно тратить на образование ребенка менее до 200 тыс. рублей, 11% — до 300 тыс. рублей, а 6% — рассматривают только бюджетную основу. «При этом в прошлом году 27% опрошенных были готовы платить до 200 тыс. руб. за обучение ребенка, 16% — до 300 тыс. рублей, 13% затруднились с ответом», — говорится в сообщении.