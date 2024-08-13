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Профицит внешней торговли РФ в июле вырос до $8,1 млрд — ЦБ

17:00 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ в июле увеличился до $8,1 млрд против $6,2 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки Банка России.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января — июля 2024 года увеличился на $13,6 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $76,6 млрд.

При этом профицит счета текущих операций в июле сложился около нуля (-0,5 млрд долларов, в июне 2024 года +5,1 млрд долларов).

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