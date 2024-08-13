Профицит внешней торговли РФ в июле вырос до $8,1 млрд — ЦБ
17:00 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит внешней торговли РФ в июле увеличился до $8,1 млрд против $6,2 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки Банка России.
Профицит внешней торговли РФ по итогам января — июля 2024 года увеличился на $13,6 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $76,6 млрд.
При этом профицит счета текущих операций в июле сложился около нуля (-0,5 млрд долларов, в июне 2024 года +5,1 млрд долларов).
НОВОСТИ
- 17:12 13.08.2024
- Австрия заявила об огромном риске при прекращении поставок российского газа — Bloomberg
- 16:32 13.08.2024
- Израиль ужесточил позицию по переговорам с ХАМАС, несмотря на заявления Нетаньяху — NYT
- 16:12 13.08.2024
- В Чехии импорт из РФ возрос в текущем году на 11,4% — портал
- 16:00 13.08.2024
- Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте РФ превысила 80% — Мишустин
- 15:42 13.08.2024
- Музыкант Родион Газманов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 15:32 13.08.2024
- ООН провалила свою миссию по палестинскому вопросу из-за давления США — Аббас
- 15:12 13.08.2024
- Украина, вероятнее всего, обладает «грязной бомбой» — глава войск РХБЗ
- 15:00 13.08.2024
- 28 человек ранены, 1 погиб при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске ЛНР
- 14:32 13.08.2024
- ЕС перевел Украине почти 4,2 млрд евро бюджетной помощи — Еврокомиссия
- 14:25 13.08.2024
- Сбер подарил Крыму новый арт-объект на плато Ай-Петри
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать