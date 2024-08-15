Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди избирателей лишь на 1% — опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп обходит вице-президента страны Камалу Харрис по уровню поддержки среди американских избирателей в предвыборной гонке на 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

По его данным, за Трампа готовы отдать голос 50% избирателей, за Харрис — 49%. При этом большинство опрошенных неодобрительно относятся к обоим кандидатам: о Трампе негативно отзываются 53% респондентов, о Харрис — 51%. Большинство избирателей считают экономику (38%), миграцию (14%) и аборты (14%) основными проблемами, стоящими перед кандидатами. Вопросы внешней политики приоритетными считают лишь 4% опрошенных.

Опрос проводился с 9 по 12 августа, в нем приняли участие более 1 тысячи зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3 процентных пункта.