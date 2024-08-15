Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди избирателей лишь на 1% — опрос
10:20 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп обходит вице-президента страны Камалу Харрис по уровню поддержки среди американских избирателей в предвыборной гонке на 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.
По его данным, за Трампа готовы отдать голос 50% избирателей, за Харрис — 49%. При этом большинство опрошенных неодобрительно относятся к обоим кандидатам: о Трампе негативно отзываются 53% респондентов, о Харрис — 51%. Большинство избирателей считают экономику (38%), миграцию (14%) и аборты (14%) основными проблемами, стоящими перед кандидатами. Вопросы внешней политики приоритетными считают лишь 4% опрошенных.
Опрос проводился с 9 по 12 августа, в нем приняли участие более 1 тысячи зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3 процентных пункта.
НОВОСТИ
- 10:32 15.08.2024
- ВМС США и Франции провели совместные учения в Филиппинском море
- 10:05 15.08.2024
- Байден сообщил, что ищет работу
- 10:00 15.08.2024
- Морская полиция Китая вытеснила судно Японии у спорных островов Дяоюйдао
- 09:40 15.08.2024
- Сбер построил на своем крымском курорте Mriya Resort & SPA яхтенную марину и маяк
- 09:32 15.08.2024
- Минюст РФ предлагает ограничить сроки отсутствия нотариуса на работе
- 09:20 15.08.2024
- Семь человек пострадали после ДТП с автобусом в Анапе
- 09:05 15.08.2024
- Израиль исчерпал свой военный потенциал в борьбе против ХАМАС — NYT
- 09:00 15.08.2024
- Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков» — WSJ
- 22:00 14.08.2024
- Немецкая бригада расположится у границы Литвы с Белоруссией в военном городке
- 20:10 14.08.2024
- Генерал Алаудинов: Количество вошедших на территорию Курской области, предположительно, около 12 тыс человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать