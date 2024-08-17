Западные предприятия развиваются в Сербии за счет газа России — Вулин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада активно открывают предприятия на территории Сербии и производят свою продукцию в комфортных экономических условиях ввиду наличия в республике стабильного канала снабжения российским газом. Такое мнение выразил вице-премьер Александар Вулин.

«Многие западные страны открывают свои предприятия в Сербии именно потому, что у нас дешевый российский газ и стабильное снабжение газом, позволяющее их продукции быть более дешевой. И, конечно, они могут быть уверены, что энергоресурсы будут благодаря соглашениям, достигнутым между президентами [Сербии Александаром] Вучичем и [России Владимиром] Путиным о снабжении газом. В мае следующего года истекает наше соглашение о снабжении газом по льготным ценам, и мы договорились о том, что переговоры о продлении нужно начинать уже в сентябре, нет никаких причин ждать. Я ожидаю, что соглашение будет продлено и мы получим наилучшие и наиболее выгодные условия», — приводит слова Вулина его пресс-служба.