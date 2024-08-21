Импорт рыбы из РФ в Японию в июле 2024 г. вырос на 18%

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в июле 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Вместе с тем поставки российских зерновых за тот же период сократились на 12,3%.