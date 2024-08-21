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Возможный запрет ЕС импорта рыбы из РФ убьет рыбопереработку в ФРГ — отраслевой союз

15:12 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отрасль рыбопереработки в Германии может столкнуться с серьезными потерями и даже угрозой полного исчезновения, если Евросоюз введет запрет на импорт рыбы из России. Потребители могут столкнуться со значительным скачком цен, сообщил глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штеффен Майер.

«Есть угроза значительной инфляции. Немецкий рынок зависит от российской рыбы. Мы не может отказаться от [российских] лосося и трески», — сказал Майер газете Bild.

По его словам, в случае введения эмбарго в рыбной переработке под угрозой окажутся порядка тысячи рабочих мест. «Трех лет [действия запрета] будет достаточно, чтобы убить нашу отрасль», — продолжил собеседник агентства, добавив, что при худшем сценарии переработка рыбы в Европе прекратится, а готовая продукция будет поставляться из Азии.

Издание напоминает, что в сентябре Еврокомиссия проведет оценку эффективности санкций против РФ и возможность введения новых мер. Хотя раньше ЕС избегал запретов на продукты питания из России, в этот раз под эмбарго может попасть российская рыба, в том числе минтай, пишет газета.

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