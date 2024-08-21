Примеры из комиксов и аниме в ОГЭ по русскому языку использовать будет нельзя

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ОГЭ по русскому языку запретят использовать примеры из комиксов и аниме. Это следует из документов, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений.

В частности, в сочинениях нельзя будет обращаться к таким жанрам, как манга, фанфик, графический роман или компьютерная игра.

Согласно материалам, девятиклассников в 2025 году не ожидают изменения в экзаменах по географии, истории, математике и обществознанию. "Говорит Москва"