Дети, переехавшие из Курской области в другие регионы, будут учиться по месту нахождения

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все школьники, которые переехали семьями из Курской области в другие регионы, 2 сентября пойдут в школы по месту нахождения. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Все те ребята, которые переехали семьями из Курской области в другие регионы, — также мы все вопросы решили, чтобы 2 сентября они могли пойти в те школы, где находятся», — сказал он.