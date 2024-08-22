Дети, переехавшие из Курской области в другие регионы, будут учиться по месту нахождения
17:00 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все школьники, которые переехали семьями из Курской области в другие регионы, 2 сентября пойдут в школы по месту нахождения. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Все те ребята, которые переехали семьями из Курской области в другие регионы, — также мы все вопросы решили, чтобы 2 сентября они могли пойти в те школы, где находятся», — сказал он.
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