Администрация Байдена ведет прокси-войну с РФ, но в США хорошо относятся к Путину — Сигал
16:32 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие американцы с симпатией относятся к президенту РФ Владимиру Путину несмотря на то, что администрация американского лидера Джо Байдена находится в состоянии прокси-войны с Россией. Об этом заявил специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению VI Форума молодых дипломатов в формате «БРИКС плюс» и V Диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Администрация Байдена, [экс-президента США Барака] Обамы — все они нацелены на то, чтобы не допустить какого-либо справедливого, честного и открытого диалога с Россией. Более того, они стараются организовать настоящую войну против России, достаточно умно маскируя и называя это прокси-войной, однако такая прокси-война очень опасна, поскольку может привести к полномасштабным военным действиям», — сказал он.
Сигал отметил, что многие американцы хорошо относятся к России, Владимиру Путину и «хотят услышать правду». «Они знают, что та информация, которая поступает к ним — в основном ложь. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы выиграть время и посадить обе стороны за стол переговоров», — добавил он.
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