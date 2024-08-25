0
0
0
НОВОСТИ

TF1: Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции

06:26 25.08.2024 Источник: РБК

Основатель Telegram Павел Дуров задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана, сообщает французский телеканал TF1. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился в девушкой и своим телохранителем.

Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, пишет TF1. Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Сейчас основатель мессенджера находится под стражей, в воскресенье ему могут быть предъявлены обвинения, включая терроризм, уточнил телеканал. Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. В 2021 году он получил французское гражданство.(РБК)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

06:14 25.08.2024
Такер Карлсон о ситуации с задержанием Дурова: Тьма быстро опускается на некогда свободный мир
0
69
06:11 25.08.2024
Илон Маск: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем
0
75
06:04 25.08.2024
Задержанному в аэропорту Ле-Бурже Павлу Дурову могут предъявить обвинения после общения с судьей - адвокат
0
95
21:45 24.08.2024
В акватории водохранилища рядом с Курской АЭС введен ряд ограничений
0
556
18:00 24.08.2024
Зеленский перечислил цели нападения ВСУ на Курскую область РФ
0
1007
17:20 24.08.2024
Президент Польши: Мы обучили уже 23 тыс. украинских военных и силовиков
0
771
15:40 24.08.2024
Корабли Балтийского флота вышли на учения по уничтожению подлодок
0
791
14:55 24.08.2024
За последние сутки приграничные районы Курской области покинули более 3,2 тыс. жителей - МЧС РФ
0
801
14:10 24.08.2024
115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, возвращены в РФ - Минобороны
0
910
13:50 24.08.2024
Премьер Чолаку считает, что надо «держать Россию как можно дальше от Румынии»
0
854

Возврат к списку