TF1: Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции

06:26 Источник: РБК

Основатель Telegram Павел Дуров задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана, сообщает французский телеканал TF1. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился в девушкой и своим телохранителем.

Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, пишет TF1. Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Сейчас основатель мессенджера находится под стражей, в воскресенье ему могут быть предъявлены обвинения, включая терроризм, уточнил телеканал. Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. В 2021 году он получил французское гражданство.(РБК)