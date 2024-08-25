TF1: Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции
06:26 25.08.2024 Источник: РБК
Основатель Telegram Павел Дуров задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана, сообщает французский телеканал TF1. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился в девушкой и своим телохранителем.
Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, пишет TF1. Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Сейчас основатель мессенджера находится под стражей, в воскресенье ему могут быть предъявлены обвинения, включая терроризм, уточнил телеканал. Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. В 2021 году он получил французское гражданство.(РБК)
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