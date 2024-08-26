В Саратовской области ликвидированы несколько БПЛА, обломки попали в жилые дома

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области. Обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал глава региона.



В пресс-службе министерства здравоохранения региона рассказали о четырех пострадавших.

«Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — сообщили в пресс-службе.