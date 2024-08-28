БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области — губернатор
12:05 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. В результате ЧП никто не пострадал, возгорания нет, сообщил глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.
«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет», — отметил он.
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