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НОВОСТИ

БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области — губернатор

12:05 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. В результате ЧП никто не пострадал, возгорания нет, сообщил глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет», — отметил он.

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