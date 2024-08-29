Банки отклоняют до 90% заявок на кредитные каникулы - СМИ
12:00 29.08.2024 Источник: Известия
За первые шесть месяцев 2024-го банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы, следует из данных ЦБ. Клиенты получили отказы по 163 тыс. обращений из 181 тыс.
Подавляющее большинство отказов связано с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум, объяснили в пресс-службе регулятора. Там уточнили: по этой причине финансовые организации отклонили 89% заявок на кредитные каникулы в I квартале 2024-го и 88% — во II. В послаблениях также могли отказать, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону.
В основном каникулы не оформляют, поскольку размер ссуды превышает установленный максимум, объяснили в ЦБ. Сейчас порог по автокредитам — 1,6 млн рублей, а по потребительским — 450 тыс.
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