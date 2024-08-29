Банки отклоняют до 90% заявок на кредитные каникулы - СМИ

12:00 Источник: Известия

Россиянам практически недоступны кредитные каникулы — в первом полугодии банки отклонили девять из 10 заявок, выяснили «Известия» . То есть механизм, который масштабировали на всех граждан в этом году, по сути, не заработал.За первые шесть месяцев 2024-го банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы, следует из данных ЦБ. Клиенты получили отказы по 163 тыс. обращений из 181 тыс.

Подавляющее большинство отказов связано с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум, объяснили в пресс-службе регулятора. Там уточнили: по этой причине финансовые организации отклонили 89% заявок на кредитные каникулы в I квартале 2024-го и 88% — во II. В послаблениях также могли отказать, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону.

В основном каникулы не оформляют, поскольку размер ссуды превышает установленный максимум, объяснили в ЦБ. Сейчас порог по автокредитам — 1,6 млн рублей, а по потребительским — 450 тыс.