Новых больших поставок из США ракет ATACMS ждать не стоит - CNN
20:55 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США дали понять киевским властям, что больше не собираются поставлять большие партии оперативно-тактических ракет ATACMS из-за их ограниченного числа на американских складах и сложности производства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
По словам телеканала, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS из-за того, что их [ракет] число на американских складах ограничено, а производство занимает много времени».
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