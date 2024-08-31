0
0
0
НОВОСТИ

Новых больших поставок из США ракет ATACMS ждать не стоит - CNN

20:55 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США дали понять киевским властям, что больше не собираются поставлять большие партии оперативно-тактических ракет ATACMS из-за их ограниченного числа на американских складах и сложности производства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам телеканала, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS из-за того, что их [ракет] число на американских складах ограничено, а производство занимает много времени».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:25 31.08.2024
Вучич: Я не верю, что мы станем частью ЕС в 2028 году
0
465
15:22 31.08.2024
Минюст Эстонии предлагает сдать в аренду места в тюрьме Тарту другой стране «за очень разумные деньги»
0
495
14:30 31.08.2024
В отношениях Армении и Турции есть положительная динамика – Пашинян
0
470
14:15 31.08.2024
«Неподчинившаяся Франция» направила депутатам проект резолюции об импичменте Макрону
0
534
12:10 31.08.2024
Пашинян заявил, что готов провести встречу на высшем уровне на границе Армении и Азербайджана
0
639
10:25 31.08.2024
На камчатке пропал вертолет. На борту предположительно было 22 человека
0
762
09:30 31.08.2024
Рождаемость в Японии поставила антирекорд за все время ведения подобной статистики
0
777
09:15 31.08.2024
Специалисты из США не будут обслуживать F-16 и другую технику на Украине - WSJ
0
758
09:00 31.08.2024
Трамп: Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно
0
780
22:40 30.08.2024
Украина использует автодороги вместо авиабаз для приема F-16
0
1202

Возврат к списку