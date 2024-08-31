Новых больших поставок из США ракет ATACMS ждать не стоит - CNN

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США дали понять киевским властям, что больше не собираются поставлять большие партии оперативно-тактических ракет ATACMS из-за их ограниченного числа на американских складах и сложности производства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам телеканала, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS из-за того, что их [ракет] число на американских складах ограничено, а производство занимает много времени».