Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на курском направлении
15:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ за сутки отразили шесть атак противника на курском направлении, а также сорвали попытки еще трех. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль», — сказали в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:00 02.09.2024
- Путин посетил в Туве крупнейший в РФ буддистский монастырь
- 15:12 02.09.2024
- Более 40% итальянцев считают, что никто не должен вмешиваться в украинский конфликт
- 15:00 02.09.2024
- Турция подала заявку на вступление в БРИКС — Bloomberg
- 14:40 02.09.2024
- Сбер поможет молодым IT-предпринимателям развить свой стартап и бизнес-навыки
- 14:32 02.09.2024
- Доступ к видеонаблюдению на довыборах в ГД в Брянской и Ростовской областях ограничат
- 14:12 02.09.2024
- Минск балансирует в условиях санкций благодаря отношениям с РФ и Китаем — Лукашенко
- 14:00 02.09.2024
- Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ над Курской областью
- 13:32 02.09.2024
- После провала в Курской области противники РФ могут пойти на мирные переговоры — Путин
- 13:20 02.09.2024
- Российские войска освободили Скучное в ДНР
- 13:18 02.09.2024
- Эксперты признали детские продукты и сервисы Сбера лучшими на рынке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать