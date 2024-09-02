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НОВОСТИ

Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на курском направлении

15:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ за сутки отразили шесть атак противника на курском направлении, а также сорвали попытки еще трех. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль», — сказали в военном ведомстве.

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