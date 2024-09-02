Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом, подтвердил Нетаньяху
22:40 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не намерен выводить войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, контроль над ним имеет ключевое значение для разгрома вооруженных формирований радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Сражаясь с осью зла во время этой конкретной войны, войны с ХАМАС, мы поставили перед собой четыре цели: уничтожить ХАМАС, вернуть всех похищенных, обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозу Израилю, и безопасно вернуть жителей севера [Израиля] в свои дома. Три из этих целей проходят через одно место — Филадельфийский коридор. Это источник кислорода и вооружения для ХАМАС», — сказал он, добавив, что именно по этой причине израильтяне «обязаны контролировать» этот район.
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