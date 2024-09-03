Пехотинцы ЧФ устроили засаду и остановили продвижение ВСУ в приграничье Курской области
10:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Противник в районе одного из населенных пунктов на бронеавтомобилях нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск „Север“ жестко остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований. Благодаря уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 10:20 03.09.2024
- МУС следует бояться попыток исполнить их ордер против Путина — Медведев
- 10:05 03.09.2024
- Начальство не портит настроение только 31% россиян - исследование
- 09:32 03.09.2024
- Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 7-10 трлн рублей к 2050 г.
- 09:20 03.09.2024
- Тайвань предложил Китаю забрать у России Дальний Восток
- 09:05 03.09.2024
- Продажи новых авто в РФ в январе — августе выросли на 52%, до 1,174 млн единиц
- 09:00 03.09.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями
- 22:40 02.09.2024
- Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом, подтвердил Нетаньяху
- 22:00 02.09.2024
- Немцы боятся, что их втянут в большую войну — Вагенкнехт
- 21:20 02.09.2024
- Венгрия не выживет без поставок нефти из России — Сийярто
- 20:40 02.09.2024
- Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать