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Пехотинцы ЧФ устроили засаду и остановили продвижение ВСУ в приграничье Курской области

10:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник в районе одного из населенных пунктов на бронеавтомобилях нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск „Север“ жестко остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований. Благодаря уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — сообщили там.

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