Силы ПВО за ночь сбили 147 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 147 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 23:30 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона», — рассказали в Минобороны.

Там отметили, что всего с 20:00 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.