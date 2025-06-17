В Донецке прогремели минимум 10 мощных взрывов

09:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум десять взрывов прогремели в Ленинском районе Донецка, передает корреспондент ТАСС.

Наибольшее количество взрывов были слышны в спальном районе Донецка. В городе работают системы ПВО. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.