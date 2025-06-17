Израиль сообщил о ликвидации нового начальника штаба войск ПВО Ирана
10:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля в ходе ночных ударов по Ирану ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана (штаб войск ПВО) «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военного командира иранского режима. После получения точных разведывательных данных ночью истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани, начальника военного штаба, самого высокопоставленного военного командира и человека, наиболее приближенного к иранскому лидеру Али Хаменеи», — говорится в заявлении.
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