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НОВОСТИ

Взрывы прогремели в Тебризе на северо-западе Ирана — NourNews

09:20 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва было зафиксировано в городе Тебриз на северо-западе Ирана. Об этом сообщило агентство NourNews.

16 июня Израиль пытался атаковать аэропорт Тебриза.

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