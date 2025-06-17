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НОВОСТИ

В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры — глава МВД Украины

10:05 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов в Киеве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Их число и другие подробности министр не привел.

В свою очередь украинское издание «Страна» проинформировало о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах столицы. Кроме того, агентство ТСН сообщило об ухудшении качества воздуха в Киеве.

В ночь на вторник воздушная тревога в украинской столице длилась более шести часов. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.

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