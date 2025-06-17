В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры — глава МВД Украины
10:05 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов в Киеве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.
Их число и другие подробности министр не привел.
В свою очередь украинское издание «Страна» проинформировало о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах столицы. Кроме того, агентство ТСН сообщило об ухудшении качества воздуха в Киеве.
В ночь на вторник воздушная тревога в украинской столице длилась более шести часов. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
НОВОСТИ
- 10:20 17.06.2025
- Трамп назвал журналиста Карлсона «чокнутым»
- 10:00 17.06.2025
- Трамп покинул G7 раньше запланированного срока
- 09:32 17.06.2025
- Шойгу прибыл в Пхеньян по спецпоручению Путина, планируется встреча с Ким Чен Ыном
- 09:20 17.06.2025
- Взрывы прогремели в Тебризе на северо-западе Ирана — NourNews
- 09:08 17.06.2025
- В Донецке прогремели минимум 10 мощных взрывов
- 09:00 17.06.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 147 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 16.06.2025
- 12 российских ученых покинули Тегеран и прибыли в Москву рейсом из Баку
- 22:00 16.06.2025
- Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех госшколах
- 21:20 16.06.2025
- Израиль не исключает попытки ликвидировать верховного лидера Ирана — Нетаньяху
- 20:40 16.06.2025
- Отказ Запада от G8 был большой ошибкой, заявил Трамп на саммите «семерки»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать