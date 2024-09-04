Сбербанк отразил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории
08:50 04.09.2024
Сбербанк в конце июля этого года отразил крупнейшую DDOS-атаку в истории банка. Об этом заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости.
С начала года Сбер отмечает увеличение числа DDoS-атак на банк, отметил Станислав Кузнецов. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на треть, что соотносится с общим ростом числа таких атак на российские финансовые организации», – сообщил он.
«В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины на финансовый сектор России. Целями атак стали более 10 крупных банков, в том числе Сбер, – рассказал Станислав Кузнецов. – Зафиксированная Сбером DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей, состоящих из более чем 62 тысяч устройств, более половины из которых находились в России. Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствий этой атаки – она успешно была отражена службой кибербезопасности».
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