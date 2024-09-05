Благодаря Сберу квалифицированные инвесторы получили доступ к кредитным структурным облигациям с переоценкой в золоте
08:54 05.09.2024
Сбер провел дебютное размещение внебиржевой кредитной структурной облигации (CLN) с переоценкой в золоте. Об этом на полях IX Восточного экономического форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Как отметил спикер, приобрести такой финансовый инструмент могут квалифицированные инвесторы — как физические, так и юридические лица. Важно, что потенциальный доход в размере 4,25% годовых рассчитывается от номинала кредитной структурной облигации и привязан к динамике рублевой стоимости золота. Выплаты в рублях каждые 6 месяцев, срок обращения инструмента — 2 года.
Выплаты по кредитной структурной облигации с переоценкой в золоте зависят, во-первых, от динамики индекса SBERGOLD, отражающего изменение стоимости золота в рублях, которая ежедневно рассчитывается Банком России. При этом важно отметить, что рублевая стоимость золота складывается из двух компонент: долларовой цены золота и валютного курса USD/RUB. И, во-вторых, выплаты по инструменту зависят от ненаступления кредитного события поскольку в структурную облигацию встроен кредитно-дефолтный своп (CDS).
«Российский рынок инвестиций постоянно меняется, и наши клиенты хотят вкладывать средства не только в классические, но и в более сложные продукты с потенциально более высокой доходностью, – отметил Анатолий Попов. – Этот выпуск кредитной структурной облигации с переоценкой в золоте позволяет инвесторам получить экспозицию на драгоценный металл, валюту и кредитный риск. Инструмент можно будет использовать для диверсификации инвестиционного портфеля. Рассматривая золото как актив, который играет огромную роль в мировой экономике и экономике России, мы предлагаем нашим клиентам различные инструменты на его основе».
Недавно Сбербанк также представил короткометражный документальный фильм о золоте. Лента рассказывает об историческом значении золота, методах добычи и его экономической роли в мире. Фильм состоит из серии интервью с представителями экспертного сообщества, а также с клиентами, которые имеют опыт инвестирования в золото. Зрители узнают интересные факты об этом драгоценном металле, методах его добычи, возможностях инвестирования и особенностях ценообразования.
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