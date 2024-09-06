Песков выступает за полную свободу информации, но не в условиях войны

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в необходимости цензуры в нынешних военных условиях, хотя является сторонником полной свободы слова.

«Я считаю, что ограничивать информацию нельзя», — заявил представитель Кремля в интервью ТАСС. «Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — подчеркнул он.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — пояснил Песков.