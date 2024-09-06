Песков выступает за полную свободу информации, но не в условиях войны
10:05 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в необходимости цензуры в нынешних военных условиях, хотя является сторонником полной свободы слова.
«Я считаю, что ограничивать информацию нельзя», — заявил представитель Кремля в интервью ТАСС. «Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — подчеркнул он.
«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — пояснил Песков.
НОВОСТИ
- 10:20 06.09.2024
- Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге могут выставить на аукцион в конце года
- 10:00 06.09.2024
- КНР за последние три года создала в Африке более 1,1 млн рабочих мест- глава МИД
- 09:32 06.09.2024
- ВСУ ежедневно перебрасывают подразделения в Курскую область - Алаудинов
- 09:32 06.09.2024
- Вашингтон передал Израилю, что авианосцы США не смогут охранять его от Ирана вечно — ТВ
- 09:20 06.09.2024
- Более 80% немцев недовольны работой правящей коалиции — опрос
- 09:05 06.09.2024
- Израильские войска покинули город Дженин на Западном берегу Иордана
- 09:00 06.09.2024
- Россия завершит СВО после достижения целей, четких сроков нет — Песков
- 00:49 06.09.2024
- Дуров: Никто не будет работать над инновационными технологиями, зная, что их могут судить
- 22:10 05.09.2024
- В Москве 5 сентября поставлен рекорд по атмосферному давлению
- 21:30 05.09.2024
- Главком ВСУ пожаловался на полное техническое превосходство ВС РФ - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать