Игорь Сечин и врио губернатора Дмитрий Демешин обсудили сотрудничество «Роснефти» и Хабаровского края

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На полях IX Восточного экономического форума главный исполнительный директор «Роснефть» Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провели рабочую встречу, обсудив взаимодействие между компанией и регионом, а также обеспечение края топливом, в том числе его отдаленных районов. Сейчас «Роснефть» - один из крупнейших работодателей и инвесторов в Хабаровском крае. В регионе выполняется проект по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, в частности, идет строительство комплекса гидрокрекинга. По планам компании, установка позволит нарастить выпуск и поставку дизельного топлива потребителям региона и Дальнего Востока в целом. «Роснефть» активно сотрудничает с предприятиями Хабаровского края, в том числе с представителями малого и среднего бизнеса, привлекая их к поставкам нужных товаров, выполнению работ и услуг в рамках закупок.

Между «Роснефтью» и Хабаровским краем заключено комплексное соглашения о сотрудничестве. При этом на IX Восточном экономическом форуме стороны договорились об углублении взаимодействия по разным направлениям и выполнении новых промышленных, финансовых и социальных программ, позволяющих повысить уровень жизни россиян в Хабаровском крае. Стороны планируют реализовывать проекты в области охраны окружающей среды, а также развивать системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров в регионе.