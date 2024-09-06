Вылов рыбы в России в 2024 г. может составить около 5 млн тонн — Росрыболовство

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылов рыбы и морепродуктов в России по итогам 2024 года составит около 5 млн тонн. Об этом сообщил в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Ожидаем, что вылов рыбы российскими рыбаками составит около 5 млн тонн. Такое плато, которое российские рыбаки последние годы пытаются выдерживать», — сказал Шестаков.