В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах губернатора

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование на выборах губернатора завершилось в Хабаровском крае. Об этом сообщили в избиркоме региона.



«Участки закрылись», — проинформировали в избиркоме.



Голосование в Хабаровском крае проходило в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. На участках работали более 2 тыс. наблюдателей, которые контролировали порядок проведения выборов.



Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах главы по состоянию на 18:00 (11:00 мск) 8 сентября составила 31,09%. В списки избирателей в этом году включено более 900 тыс. человек.









