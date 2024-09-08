В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах губернатора
14:25 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Участки закрылись», — проинформировали в избиркоме.
Голосование в Хабаровском крае проходило в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. На участках работали более 2 тыс. наблюдателей, которые контролировали порядок проведения выборов.
Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах главы по состоянию на 18:00 (11:00 мск) 8 сентября составила 31,09%. В списки избирателей в этом году включено более 900 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 14:10 08.09.2024
- ВС РФ заблокировали логистику ВСУ под Красноармейском
- 13:55 08.09.2024
- Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 миллиона рублей
- 13:45 08.09.2024
- В Псковской области зафиксирована попытка давления на членов УИК
- 13:35 08.09.2024
- В Липецкой области около 90% зарегистрировавшихся на ДЭГ проголосовали на выборах главы региона
- 13:25 08.09.2024
- В Иордании начали расследование инцидента со стрельбой и закрыли мост Алленби
- 12:05 08.09.2024
- В Волгоградской области явка на выборах составила 44,40%
- 11:43 08.09.2024
- Более 1,5 млн человек победили в двух розыгрышах программы «Миллион призов»
- 11:30 08.09.2024
- Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску
- 10:50 08.09.2024
- Джордж Буш - младший не хочет поддерживать ни кого из кандидатов на выборах в США
- 10:45 08.09.2024
- Под Белгородом в результате атаки ВСУ загорелся ангар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать