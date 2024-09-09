Верховный суд Индии не разрешил ограничивать экспорт оружия в Израиль
15:32 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Индии отклонил петицию с требованием ввести ограничение на поставки индийскими компаниями оружия и предоставление военной помощи Израилю из-за его операции в секторе Газа.
«Верховный суд не может вмешиваться во внешнюю политику страны. Индийские компании, экспортирующие оружие в Израиль, могут быть привлечены к ответственности за нарушение договорных обязательств, если они приостановят поставки», — говорится в заявлении высшей судебной инстанции, размещенном на ее официальном сайте.
Только правительство Индии располагает полномочиями и юрисдикцией на осуществление внешней политики страны. «При удовлетворении ходатайства истцов Верховный суд должен будет вынести решения с обвинениями в отношении Израиля, который является независимым суверенным государством и не подлежит юрисдикции индийских судов», — подчеркивается в решении Верховного суда.
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